POL-PDNR: Ladendiebstahl mit Täterfestnahme nach Fahndung

Bad Hönningen (ots)

Am Samstag, den 06.11.2021, kam es gegen 19 Uhr zu einem Ladendiebstahl im ALDI in Bad Hönningen. Ein Mitarbeiter wurde auf eine Frau und einen Mann aufmerksam, die ein auffälliges Verhalten zeigten. An der Kasse wurden sie gebeten, die mitgeführte Tasche zu öffnen. Darin stellte der Mitarbeiter zahlreiche Produkte des Supermarktes fest. Daraufhin flohen die beiden Täter mit der Ware aus dem Laden. Die alarmierten Beamten der Polizei Linz konnten beide Täter im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet feststellen. Die entwendeten Waren wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

