POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Urkundenfälschung bei Kontrolle festgestellt

Neuleinigen (ots) - Am Mittwoch, den 06.07.2022, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 11:30 Uhr auf der A6, Gemarkung Neuleiningen, einen Kleinlastkraftwagen, welcher zuvor auf der A6 in Richtung Mannheim gefahren war. Der 45-jährige Fahrer gab an, seinen Führerschein nicht mitzuführen. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ...

mehr