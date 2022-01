Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Radfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu (30.01.2022)

Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz hat sich ein 66-jähriger Radfahrer am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 190 kurz vor dem Ortseingang Gailingen schwere Verletzungen zugezogen. Obwohl zwischen Randegg und Gailingen parallel zur L 190 ein Radweg verläuft, war der 66-Jährige mit seinem Mountainbike gegen 15.15 Uhr auf der Fahrbahn der Landesstraße in Richtung Gailingen unterwegs. Möglicherweise infolge Erdanhaftung an den Reifen des Rades stürzte der Biker auf einem Gefällstück in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor Gailingen und verletzte sich dabei im Bereich des Kiefers und an einer Hand. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Singen gebracht. Durch den Sturz war am Mountainbike Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro entstanden.

