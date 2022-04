Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Mehrfacher Ladendieb festgenommen

Freiburg (ots)

Einen Rucksack und Parfüm im Gesamtwert von über 400 Euro entwendet am Donnerstag, 21.04.2022 gegen 14.40 Uhr ein 18 Jahre alter Mann aus einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße. Nach Ansprache durch die Mitarbeiter flüchtete der junge Mann in Richtung Seltenbachbrücke. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Beschuldigte am Bahnhof festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Eine Recherche ergab, dass der 18-Jährige am gleichen Tag bereits von der Bundespolizei mit einem Rucksack mit Diebesgut in Bad Säckingen festgestellt wurde.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell