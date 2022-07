Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebe in Mußbach unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Heute wurde gegen 13:30 Uhr eine betagte Dame in der Straße Zum Ordenswald in NW-Mußbach Opfer zweier Trickdiebe. Beide Männer standen auf ihrem Hof und baten sie um Wasser. Die Seniorin holte Wasser und stellte dann fest, dass einer der beiden aus ihrem Haus kam. Beide verließen umgehend das Anwesen in unbekannte Richtung. Bei der Nachschau stellte die Dame den Verlust von einem dreistelligen Bargeldbetrag aus ihrer Geldbörse, die im Eingangsbereich deponiert war, fest. Die Täter können nur vage beschrieben werden:

- männlich - dunkle Hautfarbe - schwarze Haare - dunkle Kleidung - nicht sonderlich hoch gewachsen - stämmig - näheres nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321/854-0 (KOK Winter)

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell