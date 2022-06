Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- 8-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine 8-Jährige bei einem Zusammenstoß mit einem Jeep der Mercedes Klasse leicht verletzt. Die 54-jährige Fahrerin war auf der Potthoffstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Augustastraße/Engelbertstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Beim Wiederanfahren stieß sie mit dem Mädchen zusammen, welches zu Fuß die Fahrbahn von Iinks nach rechts überquerte. Die 8-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

