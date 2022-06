POL-EN: Schwelm- Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Ennepetal (ots) - Während einer kleinen Feierlichkeit kam es in der Nacht zu Mittwoch (01.06)in einer Wohnung in der Kirchstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Zunächst verbale Streitigkeiten arteten in eine körperliche Auseinandersetzung aus, in der ein 29-jähriger Ennepetaler einem 25-Jährigen eine Flasche auf den Kopf schlug. Das Opfer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

