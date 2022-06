Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Mit Bierflasche auf den Kopf geschlagen

Ennepetal (ots)

Während einer kleinen Feierlichkeit kam es in der Nacht zu Mittwoch (01.06)in einer Wohnung in der Kirchstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Zunächst verbale Streitigkeiten arteten in eine körperliche Auseinandersetzung aus, in der ein 29-jähriger Ennepetaler einem 25-Jährigen eine Flasche auf den Kopf schlug. Das Opfer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der 29-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war, wurde er zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend konnte er die Wache wieder verlassen, gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell