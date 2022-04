Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Beim Abbiegen ins Schleudern gekommen

Legden (ots)

Zwei Verletzte und zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge - so stellt sich die Bilanz eines Unfalls dar, zu dem es am Samstag in Legden gekommen ist. Ein 61-Jähriger wollte gegen 10.20 Uhr an der Abfahrt von der A31 nach rechts in Richtung Ahaus auf die L575 abbiegen. Dabei geriet der Lünener seinen Angaben zufolge im Hagelschauer ins Schleudern und stieß gegen des Fahrzeug einer 67-Jährigen: Die Ahauserin hatte auf der L575 vor der Ampel gewartet, um nach links in Richtung Autobahn abzubiegen. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen; der Rettungsdienst behandelte sie ambulant vor Ort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell