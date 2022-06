Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Nach Ruhestörung im Polizeigewahrsam gelandet

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (01.06) wurde eine Polizeistreife mehrmals zu einer Ruhestörung in die Königsberger Straße gerufen. Insgesamt drei Mal rückte die Streife zu einem alkoholisierten 29-jährigen Hattinger aus. Nachdem er auch beim letzten Einsatz, gegen 23:00 Uhr, keinerlei Anstalten machte die Nachtruhe nun zu wahren, nahmen ihn die eingesetzten Kräfte zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Er ließ sich widerstandslos fesseln und zum Streifenwagen bringen. Im Streifenwagen versuchte der Hattinger plötzlich gezielt die Beamten zu treten und zu verletzten, was ihm jedoch nicht gelang. Während der Fahrt beleidigte der Mann die Streife als "Hurensöhne". Der 29-Jährige wurde zur Polizeiwache in das Gewahrsam gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte und Beleidigung ermittelt.

