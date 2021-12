Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall nach Straßenglätte auf der A 14

Schwerin (ots)

In der Nacht vom 30.11.2021 auf den 01.12.2021 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 14 in Fahrtrichtung Wismar mit einem beteiligten Fahrzeug. Aufgrund von Straßenglätte kam ein PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte an der Anschlussstelle Schwerin Nord mit der Ausfahrttafel und der Böschung. Der 52-jährige Fahrzeugführer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des PKW wurde die Autobahn 14 zeitweise voll gesperrt. Lisa Marie Anton Polizeikommissarin Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe

