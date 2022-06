POL-BI: Polizist erwischt Wiederholungstäter

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Innenstadt- Ein Ladendetektiv konnte am Dienstag, 31.05.2022, in einem Supermarkt einen Zigarettendieb stoppen. Ein Mann betrat gegen 11:00 Uhr den Laden an der August-Bebel-Straße und ging durch das Geschäft. Der Ladendetektiv beobachtete, wie der vermeintliche Kunde im Kassenbereich aus dem Zigarettenausgabeautomaten mehrere Packungen nahm. Anschließend wechselte der Mann den Bereich und steckte, in dem Glauben unbeobachtet zu sein, die ...

mehr