POL-BI: Zigarettendieb ertappt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - In der Nacht auf Dienstag, 31.05.2022, brachen Unbekannte in einen Imbiss an der Heeper Straße ein und stahlen Bargeld. Zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, verschafften sich die Täter über ein seitliches Fenster gewaltsam Zugang zu dem Imbiss an der Kreuzung zur Otto-Brenner-Straße. Vor Ort verzerten sie mehrere Lebensmittel und Getränke. Anschließend ...

mehr