Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher verunreinigen 100 kg Dönerfleisch

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - In der Nacht auf Dienstag, 31.05.2022, brachen Unbekannte in einen Imbiss an der Heeper Straße ein und stahlen Bargeld.

Zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, verschafften sich die Täter über ein seitliches Fenster gewaltsam Zugang zu dem Imbiss an der Kreuzung zur Otto-Brenner-Straße.

Vor Ort verzerten sie mehrere Lebensmittel und Getränke. Anschließend flüchteten sie über die Haupteingangstür in unbekannte Richtung.

Laut Besitzer wurden dabei 100 kg Dönerfleisch verunreinigt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell