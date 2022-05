Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrüger in einem Fall erfolgreich

Vermeintliche Angehörige kontaktierten in den vergangenen Tagen ihre Opfer über Messengerdienste.

Am Mittwochabend erhielt eine 54-Jährige aus Laupheim eine Nachricht über einen Messengerdienst. Die unbekannte Verfasserin gab sich als Tochter aus. Sie benötige dringend Geld. Die vermeintliche Mitteilerin schickte die Nachricht von einem anderen Mobiltelefon, weil ihr Eigenes angeblich defekt sei. Die 54-Jährige überwies einen vierstelligen Betrag auf das mitgeteilte Konto. Am nächsten Tag kam ihr die Sache komisch vor und erstattete die Anzeige bei der Polizei. Das Geld war bereits auf dem Empfängerkonto angekommen und abgehoben.

Gleich erging es am Donnerstag einer Frau aus Laupheim. Die 54-Jährige erhielt am Abend eine Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn. Er würde dringend einen vierstelligen Geldbetrag für eine offene Rechnung benötigen. Auch hier überwies die Frau an den Mitteiler. Noch in der Nacht kamen bei der Zahlerin Zweifel auf und sie kontaktierte gleich am nächsten Tag die Bank. Die Überweisung konnte gestoppt und zurückgebucht werden. In diesem Fall ging der vermeintliche Sohn leer aus.

Bislang traten die Täter über Anrufe, vorwiegend bei Senioren, in Erscheinung. Dabei stellten sie sich als angebliche Polizisten, Söhne, Enkel oder andere Verwandte vor und täuschten so ihre Opfer. Eine angebliche Notlage der Anrufer sollte die Senioren dazu veranlassen, Geld und andere Wertgegenstände auszuhändigen.

Noch relativ neu ist die Masche, die potentiellen Opfer auch mittels Messenger anzuschreiben.

Deshalb empfiehlt die Polizei:

Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern und Nachrichtenschreibern, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden.

Wichtige Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

