Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0949--Überfall im Parkhaus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT- Bahnhofsvorstadt, Rembertiring Zeit: 28.12.2021 21:00 Uhr

Am Dienstagabend überfielen zwei Unbekannte einen Mann in einer Tiefgarage in der Bahnhofsvorstadt. Dabei raubten sie ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 54- jährige Tourist ging gegen 21:00 Uhr zu seinem Fahrzeug in einer Tiefgarage am Rembertiring. Dort wurde er auf zwei Männer aufmerksam, die sich dort aufhielten. Als der Autobesitzer wieder in Richtung Ausgang ging, verfolgten ihn die beiden Unbekannten. Kurz vor Verlassen der Parkgarage zogen die Täter an seiner Jacke und schlugen ihm plötzlich mit der Faust ins Gesicht. Einer der beiden Männer zog das Handy des Touristen aus dessen Hemdtasche. Beide flohen daraufhin in Richtung Rembertiring.

Die Unbekannten konnten als ca. 25-jährige Männer, ca 170 cm groß und mit dunklerem Teint beschrieben werden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-3623888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell