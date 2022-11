Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere BMW aufgebrochen - Einbruch - Radbolzen gelöst - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Hofen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Donnerstag gegen 18 Uhr bemerkte ein 19-jähriger Audi-Fahrer auf der B29 von Westhausen nach Aalen zu spät, dass auf Höhe zur Nördlinger Straße ein 53-Jähriger seinen Audi abbremsen musste. Infolgedessen fuhr der 19-Jährige mit seinem Audi auf den Audi des 53-Jährigen auf, welcher wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm befindlichen Mini einer 35-Jährigen sowie auf einen Fiat eines 49-Jährigen aufgeschoben wurde. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Aalen: Unfall bei Spurwechsel

Als am Samstag gegen 18:30 Uhr ein 63-Jähriger auf der Friedrichstraße zwischen Reichstädter Markt und der "Roschmannkreuzung" in Richtung Wasseralfingen von dem linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen bereits auf der rechten Spur befindlichen VW eines 58-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Rosenberg: Radbolzen gelöst

Am Samstag gegen 17:30 Uhr bemerkte eine 29-Jährige, dass an ihrem Seat, welcher in der Weiherstraße abgestellt war, alle fünf Radbolzen des linken Vorderrades gelöst wurden. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen: Einbruch

Im Zeitraum von Freitag,12 Uhr bis Sonntag, 13 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Otto-Häcker-Straße eingebrochen. Bislang Unbekannte verschafften sich über ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Gebäude und durchwühlten mehrere Zimmer in allen Stockwerken. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen etwa 150 Euro Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen: Sachbeschädigung in Parkhaus

Auf einem Parkdeck eines Parkhauses in der Bahnhofstraße beschädigten am Sonntag in der Zeit von 1 Uhr bis 21:50 Uhr bislang Unbekannte eine Infotafel. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Bopfingen: Rollerfahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Ohne Erfolg versuchte sich ein 36-jähriger Rollerfahrer am Montagnacht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Als der 36-Jährige gegen 0:26 Uhr auf der Nördlinger Straße die Einsatzkräfte an einer Kontrollstelle erblickte, folgte er den Zeichen und Weisungen der Beamten nicht und versuchte sich fluchtartig zu entfernen. Der Mann konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung an einem Abhang zum Eger-Bach angetroffen und kontrolliert werden.

Mutlangen: Mit Rettungswagen kollidiert

Ein Rettungswagen befuhr am Freitag gegen 14:15 Uhr die Wetzgauer Straße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Lammstraße übersah er einen von rechts kommenden Renault einer 49-Jährigen. Es kam zur Kollision, wobei ein Mitfahrer des 49-Jährigen leicht verletzt wurde.

Iggingen: PKW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 14:30 Uhr, einen, auf einem Kindergartenparkplatz in der Hölderlinstraße abgestellten, Seat. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Spraitbach: Versuchter PKW Aufbruch

Im Heugarten versuchte ein bislang Unbekannter die Fahrertür eines Seat aufzuhebeln. Der Unbekannte gelange jedoch nicht ins Innere des Pkw, weshalb nichts aus dem PKW entwendet wurde. Der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro wurde am Samstag gegen 14:35 Uhr bemerkt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Vorbeifahrenden PKW übersehen

Als am Mittwoch gegen 17 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem Daihatsu aus einer Parklücke im Himmelsgarten ausfuhr, übersah sie einen vorbeifahrenden VW einer 63-Jährigen. Es kam zur Kollision wobei ein Schaden in Höhe von circa 4500 Euro entstand. Der VW musste anschließend abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Mehrere BMW aufgebrochen

An sechs verschiedenen Örtlichkeiten in Schwäbisch Gmünd hatten es Unbekannte erneut auf Fahrzeuge der Marken BMW abgesehen. Am Samstag wurden in der Zeit von 03:45 Uhr bis 11:45 Uhr in der Eutighofer Straße, Am Deutenbach, Seelenbachweg, Mörikestraße, Römerstraße sowie Am Römerbad insgesamt sechs Fahrzeuge aufgebrochen. Ziel der Diebe waren erneut vorwiegend die Lenkräder und die fest eingebauten Tachoarmaturen sowie teils im Fahrzeug befindliche Gegenstände. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Aalen: LKW erfasst Wildschweinrotte

Ein 64-jähriger Lenker eines Volvo Sattelzuges befuhr am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen erfasste der LKW-Fahrer eine Wildschweinrotte, welche die BAB überqueren wollten. Hierbei erfasste der 64-Jährige mit seinem Sattelzug die Tiere frontal, wobei sechs Tiere tödlich verletzt wurden. Durch die Autobahnmeisterei mussten die Kadaver, die auf sämtlichen Fahrbahnen verteilt lagen, beseitigt werden. An der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Hoftor beschädigt

Vermutlich ein silberfarbener Kleinwagen mit Stuttgarter Kennzeichen beschädigte am Sonntag zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr beim Rangieren das Tor einer Hofeinfahrt in der Lichtensteinstraße. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell