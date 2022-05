PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Oestrich-Winkel: Versuchter Rollerdiebstahl +++

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:00 Uhr und 09:30 Uhr, begab sich vermutlich eine unbekannte Person auf ein Grundstück in der Kirchstraße in Oestrich-Winkel und entwendete aus dem Carport einen blauen Roller der Marke Peugeot. Wenige Meter hinter dem Grundstück stellte der Täter den Roller wieder ab, da der Roller aufgrund eines Altschadens nicht mehr fahrbereit war.

Hinweise auf verdächtige Personen an die Polizeistation Rüdesheim unter der Tel.: 06722/91120

