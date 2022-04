POL-RTK: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Schwalbach (ots) - Ein Unfall beim Umgang mit Chemikalien führte am Abend des 27.04.2022 zu einem länger andauernden Einsatz der Feuerwehr in Niedernhausen. Ein 22-Jähriger experimentierte in seiner Wohnung mit Chemikalien, wobei ein Glasbehälter zerbrach und er sich eine Verletzung an der Hand zuzog. Durch die hinzugezogene Polizei und die Feuerwehr wurden in ...

mehr