POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Pelkum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Martinstraße wurden am Dienstag, 12. April, 19 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Eine 60-jährige Hammerin fuhr in ihrem Nissan in Richtung Norden. Als sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem Skoda. Der 52-jährige Fahrer des Skoda war auf der Martinstraße in entgegengesetzter Richtung, also in Richtung ...

