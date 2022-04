Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Laubeneinbrecher bei Tatausführung festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (13. April) konnte ein 48-jähriger Einbrecher auf dem Gallberger Weg in einer Gartenlaube auf frischer Tat gestellt werden. Eingesetzten Polizeibeamten gelang es gegen 1.50 Uhr, den Langfinger nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür anzutreffen und noch während der Tatausführung festzunehmen. Bei der, für den Abtransport zurecht gelegten Tatbeute handelt es sich überwiegend um Werkzeug und Elektroartikel. Der in Hamm wohnende Beschaffungskriminelle wird mit einem weiteren Laubeneinbruch in Verbindung gebracht. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert.(es)

