Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein leichtverletzter Beteiligter und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagvormittag im Stadtteil Neckarstadt. Ein 73-jähriger Mann war gegen 10.20 Uhr mit seinem Fiat auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs. Als an der Einmündung zur Straße "Schafweide" ein Rettungswagen mit Sondersignal die Straße in Richtung Klinikum querte, musste der 73-Jährige stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der ihm nachfolgende 40-jährige VW-Fahrer leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und fuhr dem Fiat hinten auf. Hierdurch erlitt der Fahrer Verletzungen in Form von Nackenschmerzen. Die Fahrzeuge der beiden Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

