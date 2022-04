Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf Martinstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Martinstraße wurden am Dienstag, 12. April, 19 Uhr, zwei Personen leicht verletzt.

Eine 60-jährige Hammerin fuhr in ihrem Nissan in Richtung Norden. Als sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem Skoda. Der 52-jährige Fahrer des Skoda war auf der Martinstraße in entgegengesetzter Richtung, also in Richtung Süden, unterwegs.

Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die 60-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Autos entstand ein gesamter Sachschaden von etwa 20000 Euro. Da der Nissan als auch der Skoda nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt.

Die Martinstraße war im Bereich des Unfallortes in beide Fahrtrichtungen gesperrt.(hr)

