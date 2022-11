Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrugsmaschen waren erfolgreich - Gas- und Bremspedal verwechselt - Sonstiges

Aalen: Radfahrer von Pkw erfasst

An der Einmündung Kochertalstraße / Industriestraße übersah ein 22-Jähriger am Montagmorgen gegen 8 Uhr beim Abbiegen einen von links kommenden Radfahrer. Der 51 Jahre alte Radler wurde von dem Audi des 22-Jährigen erfasst und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Hüttlingen: Gas- und Bremspedal verwechselt

Beim Befahren eines Parkplatzes in der Bachstraße verwechselte ein 20-Jähriger am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr das Gas- mit dem Bremspedal seines Audi, wodurch er gegen einen Werbeaufsteller und eine Leuchtreklame fuhr. Der von dem 20-Jährigen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Ostalbkreis: Betrugsmaschen waren erfolgreich

Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand einer 61-Jährigen durch einen bislang unbekannten Betrüger. Der Mann hatte sie am Sonntagabend gegen 18 Uhr angerufen und sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgegeben. Unter dem Vorwand, dass gerade aus dem Ausland ein Zugriff auf ihr Konto bemerkt wurde, bat er um die Nennung einer TAN. Der Unbekannte setzte die Frau derart stark unter Druck, dass sie ihm tatsächlich eine derartige Transaktionsnummer durchgab. Später bemerkte sie, dass von zwei ihrer Konten Bargeld abgebucht worden war.

Bereits am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr rief ein Unbekannter bei der Mitarbeiterin einer Tankstelle an und behauptete, dass es wohl Probleme mit dem Scanner der Tankstelle geben würde. Zu "Überprüfung" bat er die 19-Jährige, alle Google-Pay-Karten abzuscannen, diese anschließend zu öffnen und ihm die jeweiligen Codes durchzugeben. Gutgläubig kam die 19-Jährige diesem Ansinnen nach, wodurch der Tankstelle ein Schaden von rund 1400 Euro entstand.

Am Samstag erstattete auch eine 59-Jährige Anzeige, nachdem Unbekannte per WhatsApp Kontakt zu ihrem 85 Jahre alten Vater aufgenommen hatten und sich als dessen Sohn ausgegeben hatten. Die Betrüger forderten den Senior auf, mehr als 10.000 Euro durch insgesamt fünf Überweisungen zu tätigen. Glück im Unglück für den 85-Jährigen: die Bank stoppte drei der Überweisungen, so dass lediglich zwei ausgeführt wurden. Dennoch entstand dem Senior ein Schaden im vierstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Geben Sie niemals TAN, Passwörter oder sonstige persönliche Daten an Ihnen unbekannte Personen heraus. - Bei derartigen Ansinnen über WhatsApp, SMS oder Telefon fragen Sie bei Ihren Angehörigen nach. Nehmen Sie hierzu eine Ihnen bekannte Handy- bzw. Telefonnummer.

Bopfingen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 58 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen zu. Gegen 6 Uhr querte der 58-Jährige die B 29 rund 5 Meter von der Kreuzung zur Bergstraße entfernt. Eine 22-Jährige, die mit ihrem Opel von der Bergstraße kommend auf die B 29 einfuhr, übersah den 58-Jährigen in der Dunkelheit und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der 58-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

