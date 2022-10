Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt und 30.000 Euro Sachschaden

Schwer verletzt wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Neckartalstraße mit der Georg-Vogel-Straße am Mittwochmorgen. Der Motorradfahrer war gegen 8.45 Uhr im Kreuzungsbereich mit einem abbiegenden Nissan Navara kollidiert. Zuvor war der Biker mit seiner Ducati wohl rechts an den in gleicher Richtung im Stau stehenden Autos vorbeigefahren. Dabei kollidierte der 28-Jährige mit einem entgegenkommenden, abbiegenden Nissan. Das Motorrad war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und gesehen haben, wie der Motorradfahrer an den stehenden Autos vorbeigefahren ist. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall - Fahrer unter Alkoholeinfluss

2,7 Promille zeigte der Alkoholtest bei einem 39-Jährigen am Mittwochmorgen in Heilbronn. Der Mann war gegen 7.15 Uhr mit seinem Peugeot 406 auf der Neckartalstraße auf einen Ford Mondeo eines 61-Jährigen aufgefahren. Der Ford stand an einer roten Ampel und wurde durch den Aufprall auf den Peugeot eines 53-Jährigen geschoben. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 12.500 Euro. Der Peugeot des 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Mann selbst musste mit den Beamten in ein Krankenhaus, um eine Blutprobe abzugeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eppingen: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte zwei Einbrecher am Mittwochabend in Eppingen. Die beiden Unbekannten gelangten über ein angrenzendes Feld auf das Grundstück in der Bodelschwinghstraße. Dort wurden die Täter gegen 20.20 Uhr bemerkt, wie sie sich am Fenster zur Küche zu schaffen machten. Als die Einbrecher auf den Zeugen aufmerksam wurden, flüchteten sie in Richtung Ortsrand / Rappenauer Straße. Wer hat am Mittwochabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise auf die beiden Täter geben. Die Kriminalpolizei Heilbronn nimmt Anrufe unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Brackenheim: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in Brackenheim. Der Fahrer eines Daimler hielt gegen 14.15 Uhr an einer Engstelle der Austraße, um einem entgegenkommenden LKW die Durchfahrt zu ermöglichen. Ein 22-Jähriger bremste seinen Renault Trafic ebenfalls hinter dem Daimler ab. Der hinter dem Renault fahrende 22-Jährige erkannte dies wohl zu spät und fuhr mit seinem Opel Corsa auf den Renault auf, wodurch dieser auf den Daimler vor ihm geschoben wurde. Bei der Kollision wurden der Fahrer des Daimlers und es Renaults leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.500 Euro.

Weinsberg: Sprayer unterwegs - Zeugen gesucht

Mehrere Hauswände, Mülleimer, Zigarettenautomaten und Schaufenster beschmierte ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag in Weinsberg. Der Mann war mit einer auffälligen, roten Jacke und Basecap bekleidet. Er besprühte gegen Mitternacht mehrere Objekte auf seinem mutmaßlichen Weg von der Heilbronner Straße über die Hauptstraße in die Seufertstraße. Er hinterließ diverse Schriftzüge in roter und schwarzer Farbe an insgesamt zehn Objekten. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder den Täter identifizieren können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

