POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Lankreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Erster Polizeihauptkommissar Walter feierte 40-Jähriges Dienstjubiläum

Im September feierte Erster Polizeihauptkommissar Bernd Walter vom Polizeirevier Böckingen sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Anlässlich dieses Jahrestages fand am 21. September eine kleine Feier im Polizeipräsidium Heilbronn statt. Leitender Polizeidirektor Thomas Lüdecke ehrte den Jubilar und ließ dessen 40 Dienstjahre Revue passieren.

Kollege Walter wurde am 1. September 1982 als Polizeiwachtmeister in die Bereitschaftspolizei in Biberach an der Riß eingestellt. Im Jahr 1984 folgte die Versetzung in den Streifendienst der damaligen Polizeidirektion Heilbronn. Im selben Jahr nahm Bernd Walter erfolgreich am Lehrgang für den mittleren und 1994 am Studiengang für den gehobenen Polizeivollzugsdienst teil. Nach einer zweijährigen Versetzung zum Autobahnpolizeirevier nach Ditzingen, ging es für den Kollegen 1997 als Dienstgruppenführer und Leiter des Einsatztrainings zum Polizeirevier Böckingen. 2010 wurde Bernd Walter zum Leiter des Polizeipostens Neckargartach bestellt und hatte diese Position bis 2019 inne. Es folgte zuerst die Umsetzung zur Führungsgruppe des Polizeireviers Heilbronn und ein Jahr später zu der des Polizeireviers Böckingen. Im Juli 2021 wurde der Kollege schließlich zum Leiter der Böckinger Führungsgruppe ernannt.

In den Jahren 2003, 2007 und 2013 engagierte sich Kollege Walter in jeweils einjährigen Auslandseinsätzen in Bosnien und Herzegowina, im Kosovo und Dschibuti.

Neben dem Leiter der Schutzpolizeidirektion, Leitender Polizeidirektor Thomas Lüdecke, war Polizeihauptkommissar Jürgen Heinrich als Vertreter des Personalrats anwesend und gratulierte dem Jubilar.

