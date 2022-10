Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Spiegel an Streifenwagen abgetreten - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonntag trat eine unbekannte Person auf der Kupferzeller Kerwe den Spiegel an einem Streifenwagen ab. Zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr beschädigte der oder die Unbekannte den in der Künzelsauer Straße geparkten Mercedes. Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell