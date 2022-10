Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Im Krankenhaus randaliert und zwei Polizisten verletzt

Eine 39-Jährige randalierte am Dienstagabend in einem Heilbronner Krankenhaus und verletzte zwei Polizisten leicht. Die Frau war wohl alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss, weshalb sie sich verletzt hatte und eine Behandlung erforderlich war. In der Notaufnahme des Krankenhauses in der Straße Am Gesundbrunnen eskalierte die Situation gegen 21.30 Uhr und die Polizei wurde gerufen. Bei der Fixierung der Randaliererin verletzte diese die beiden Beamten leicht. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Gegen einen geparkten Skoda fuhr eine unbekannte Person am Dienstagvormittag in Heilbronn. Zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr streifte der oder die Unbekannte den Skoda Kamiq in der Schoettlestraße und flüchtete. Anstatt zu warten oder die Polizei zu rufen, hinterließ der Verursacher oder die Verursacherin einen Schaden von etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

Bad Rappenau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Parkplatz in Bad Rappenau verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagabend einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Der oder die Unbekannte kollidierte zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr mit einem auf einem Schotterparkplatz in der Salinenstraße geparkten Mercedes. Anstatt anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Das Polizeirevier Eppingen sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Person geben können. Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer 07262 60950 melden.

Eppingen: Fahrrad entwendet- Zeugen gesucht

Aus einer Fahrradagarage entwendete eine unbekannte Person ein Mountainbike in Eppingen. Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstagmorgen war das schwarzgrüne Mountainbike Realtion der Marke Cube in dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße abgestellt. Der oder die Unbekannte entwendete das Rad in dem genannten Zeitraum. Das Polizeirevier Eppingen sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die die Tat beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Lauffen: Passanten angepöbelt und Auto beschädigt - Tag endet für Mann in Polizeigewahrsam

Im Polizeigewahrsam endete der Dienstagabend für einen 39-Jährigen in Lauffen. Der Mann hatte wohl unter Alkoholeinfluss zunächst Passanten in einer Bahnhofsunterführung in der Straße Im Brühl verbal angegangen und danach einen Mercedes Stern von einem Auto abgerissen. Der Mann wurde wurde von der Polizei Oberkörperfrei am Lauffener Bahnhof angetroffen. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Ein Test ergab 1,8 Promille bei dem Mann. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten und den Rest des Tages im Gewahrsam verbringen.

Bad Friedrichshall: Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Zwei Fahrräder waren das Ziel von Dieben in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Zwischen 18 Uhr am Montag und 17 Uhr am Dienstag entwendeten die Täter die beiden mit Fahrradschlössern gesicherten Drahtesel aus einem überdachten Abstellplatz hinter einem Haus in der Siederstraße. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise auf die Täter geben? Das Polizeirevier Neckarsulm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neckarsulm: Auffahrunfall mit 16.000 Euro Sachschaden und vier Leichtverletzten

Vier Leichtverletzte und 16.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Auffahrunfalls am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm. Ein 41-Jähriger war mit seinem Audi gegen 8.20 Uhr von Bad Friedrichshall kommend in Richtung Neckarsulm unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah der Audi-Fahrer den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Renault einer 32-Jährigen. Der Renault wurde auf einen davor haltenden Ford Focus einer 32-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrer und eine 29-jährige Mitfahrerin des Ford wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der Renault und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weinsberg: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

In ein Haus in Weinsberg versuchten Unbekannte am Dienstagabend einzubrechen. Zwischen 18.30 Uhr und 19.20 Uhr machten sich die Täter an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses in der Siebenbürgenstraße zu schaffen, scheiterten jedoch bei Ihrem Versuch dieses zu knacken. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt oder kann Hinweise auf die Unbekannten geben? Das Polizeirevier Weinsberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Weinsberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Den Jeep eines 42-Jährigen beschädigte eine unbekannte Person am Dienstagnachmittag in Weinsberg. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr kollidierte der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit dem geparkten Jeep Grand Cherokee in der Weidachstraße. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach weiter. Das Polizeirevier Weinsberg ermittelt nun, wer den Schaden verursacht hat. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07134 9920 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell