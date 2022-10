POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Boxberg: Grabstein umgeworfen

Eine bislang unbekannte Person richtete zwischen Freitag und Samstag in Boxberg Sachschaden an, indem sie einen Grabstein beschädigte. Der Täter oder die Täterin begab sich in den Hofbereich einer Natursteinfirma und warf einen dort abgestellten Grabstein um. Dabei zerbrach der Grabstein in zwei Teile, sodass Schaden in Höhe von über 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 in Verbindung zu setzen.

Wertheim-Nassig: PKW verkratzt - Zeugen gesucht

Mehrere PKW verkratzten Unbekannte zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, in Nassig. Vier in der Hofstraße geparkte PKW beschädigten die Täter, in dem sie mit den Lack mit einem spitzen Gegenstand verkratzten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächte Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Wertheim-Reicholzheim: Fenstern eingeschlagen

Ein Dreiecksfenster eines abgestellten PKW schlug am Dienstag ein Unbekannter in Reicholzheim ein. Der Besitzer eines Mercedes stellte dieses gegen 19 Uhr beim Holzlagerplatz in der Geißbergstraße ab. Als er nach 45 Minuten wieder an den PKW kam, stellte er fest das ein Dreiecksfenster eingeschlagen war. Offenbar wurde nichts aus dem PKW entwendet. Der Täter verursachte zirka 300 Euro Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Großrinderfeld/A81: Kontrollen des gewerblichen Güterkraftverkehrs

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Verkehrsdiensts Tauberbischofsheim führten am Dienstag, von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, an der A81 bei Großrinderfeld schwerpunktmäßige Kontrollen des Güterkraftverkehrs durch. Dabei über 30 Verstöße festgestellt. Darunter wurden unter anderem vier Mängelberichte wegen technischer Mängel verfasst, zwei Überladungen festgestellt und zwei schriftliche Verwarnungen wegen Gurtverstößen ausgestellt.

