POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Einbruch in Tankstelle

Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Tankstelle in Buchen ein. Die Täter gelangten gegen 1.30 Uhr in den Verkaufsraum in der Bödigheimer Straße, entwendeten jedoch keine Ware. Sie flüchteten fußläufig in Richtung Ortsausgang. Am Gebäude entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei den Tätern handelte es sich um mindestens zwei Männer. Einer der Beiden trug einen dunklen Pullover, vermutlich mit Mütze oder Kapuze, und eine Gesichtsmaske. Der andere Mann trug eine helle Gesichtsmaske, einen dunklen Kapuzenpullover mit drei weißen Streifen von der Schulter bis zum Ärmel, Turnschuhe mit ebenfalls weißen Streifen, eine dunkle Hose und dunkle Handschuhe. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Fahrradfahrer auf Motorhaube geschleudert

Ein 15-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit einem Pkw in Walldürn verletzt. Eine Opel-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr auf der Alte Altheimer Straße von Altheim in Richtung Walldürn unterwegs. Zur selben Zeit befuhr der Jugendliche den Fahrradweg in gleicher Richtung, welcher rechts an der Fahrbahn verläuft. Er wollte wohl anschließend nach links in die Wilhelm-Röntgenstraße abbiegen und fuhr vom Radweg auf die Fahrbahn. Hier übersah er vermutlich die Opel-Lenkerin und es kam zur Kollision. Die Fahrerin versuchte noch abzubremsen, konnte aber nicht verhindern, dass der Mountainbike-Fahrer auf die Motorhaube geschleudert wurde und anschließend zu Boden fiel. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Obrigheim: In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag in ein Wohnhaus in Obrigheim ein. Der oder die Täter schlugen zwischen Sonntag gegen 11.45 Uhr und Montag gegen 1.45 Uhr ein Fenster ein und gelangten in das Objekt in der Straße "Im Valtert". Sie durchsuchten das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde ist noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Fischwilderei

Ein Abfischnetz legten Unbekannte Ende September in den Hollersee bei Buchen. Vermutlich zwischen 12 Uhr am 28. September und 13.30 Uhr am vergangenen Freitag spannten Unbekannte das Netz quer durch den See, vermutlich um illegal zu fischen. Hierbei entstand kein Schaden, da das Netz bemerkt wurde, bevor sich ein Fisch darin verfing. Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Rettungswagen durch Rettungsgasse gefolgt

Ein Citroen-Lenker verfolgte am vergangenen Donnerstag von Rittersbach bis Mosbach einen Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand. Die Einsatzkräfte fuhren gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 27 mit Blaulicht und Martinshorn, wo ihnen ein grauer Citroen C4 folgte. Dieser benutzte die Rettungsgasse, die durch die anderen Verkehrsteilnehmer gebildet wurde. In Dallau fuhr der Citroen hinter dem Rettungswagen über eine rote Ampel bis nach Mosbach. Er konnte später gestellt werden. Da unbekannt ist, ob durch das Fahrverhalten des Citroens andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, werden mögliche Betroffenen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Haßmersheim: Chevrolet beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte vermutlich in der Nacht auf Dienstag einen in Haßmersheim geparkten Chevrolet. Das Fahrzeug stand zwischen 21.30 Uhr am Montag und 9.30 Uhr am Dienstag auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Theodor-Heuss-Straße. Ein anderer Fahrzeuglenker blieb wohl beim Ein- oder Ausparkten an dem Chevrolet hängen. Hierbei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

