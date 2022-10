Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen-Möglingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein 22-jähriger BMW-Fahrer in der Nacht auf Montag in Öhringen-Möglingen. Gegen 21.45 Uhr war dem Mann mit seinem Wagen auf der Erlenbachstraße unterwegs. Hierbei kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und drehte sich im dortigen Grünstreifen um die eigene Achse bis er mit der linken Seite des Fahrzeuges gegen das dortige Bushaltestellenschild prallte. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden an dem Pkw. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste.

Bretzfeld: Nach dem Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Anstatt nach einem Unfall auf der Landesstraße bei Bretzfeld anzuhalten, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin am Sonntagnachmittag einfach weiter. Gegen 15.15 Uh begegneten sich der Audi A6 eines 33-Jährigen und ein anderer Audi einer unbekannten Person auf der Landesstraße 1036 zwischen Öhringen und Bitzfeld. Im Begegnungsverkehr touchierten sich jeweils die linken Außenspiegel beider Wagen. Während der 33-Jährige mit seinem Auto anhielt, fuhr der oder die Unbekannte davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder der unbekannten Person geben können, werde gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und beleidigt Polizeibeamte

Ein betrunkener 18-Jähriger verursachte am frühen Samstagmorgen einen Verkehrsunfall in Öhringen und beleidigte anschließend die Polizeibeamten. Gegen 5.35 Uhr verlor der Mann die Kontrolle über seinen 1er BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn der Platanenallee ab und prallte mit dem Wagen gegen einen der dortigen Bäume. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-Jährige deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Heranwachsende die Beamten. Dies nutzte dem 18-Jährigen nichts, er musste in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Im Krankenhaus angekommen wehrte sich der junge Mann aktiv gegen die Maßnahmen. Der Führerschein wurde direkt beschlagnahmt. Er muss sich nun nach dem Unfall wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Öhringen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Freitagnachmittag einen Verkehrsunfall in Öhringen und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte missachtete gegen 16 Uhr die Vorfahrt eines 49-Jährigen, der mit seinem Porsche Taycan in der Hindenburgstraße unterwegs war. Um eine Kollision zu verhindern wich der Mann aus und prallte mit den Felgen seines Wagens gegen den Bordstein. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

