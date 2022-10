Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Scheibe eingeworfen

Zirka 1.000 Euro Sachschaden richteten Unbekannten zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 6.20 Uhr, in Bad Mergentheim an. Die Täter warfen eine Scheibe einer Bäckerei in der Johann-Hammer-Straße ein. Ob die Personen durch die dadurch entstandene Öffnung in die Filiale eingedrungen sind, ist bislang unklar. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand in Bad Mergentheim rückte die Feuerwehr am Samstagnachmittag aus. Gegen 14.15 Uhr fing der Motorraum eines parkenden BMW in der Igersheimer Straße, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, Feuer. Ein Zeuge löschte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand

Werbach: Von Fahrbahn abgekommen und Schaden verursacht

Einfach weggefahren ist ein Unbekannter zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, nachdem er mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen ist und Sachschaden verursacht hatte. In dem genannten Zeitraum befuhr die Person die Kreisstraße bei Werbach in südlicher Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen 400-Liter-Streubehälter, zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Anstatt den Unfall zu melden und sich um dem entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW Golf handeln. Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: Zusammenstoß auf der Kreuzung

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Samstagabend in Lauda-Königshofen ein 56-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit seinem Mercedes auf der Becksteiner Straße in Richtung Königshofen unterwegs. Zeitgleich wollte ein 29-Jähriger, der mit seinem Hyundai auf der Badstraße in Richtung Schwimmbad unterwegs war, die Becksteiner Straße kreuzen. Dabei übersah er offenbar den bereits dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes des 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurde der Hyundai nach links in eine Grünanlage abgewiesen und kollidierte dort mit einem Wegweiser. Der 56 Jahre alte Fahrer des Mercedes sowie dessen fünfjähriger Mitfahrer wurde beim dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhau gebracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Alkoholisiert Unfall verursacht und abgehauen

Nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholbeeinflussung waren vermutlich die Ursachen eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Tauberbischofsheim. Ein 21-Jähriger war kurz vor 3 Uhr mit seinem Renault in der Gartenstraße unterwegs. Er bog dann nach rechts in die Richard-Trunk-Straße ab, wobei der PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer und ein Geländer prallte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der junge Mann zunächst aus dem Staub. Polizisten konnten den Flüchtigen jedoch kurze Zeit später auf einem Tankstellengelände antreffen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 4.000 Euro.

Wertheim: Aus Parkbucht gefahren

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verursachte ein 81-Jähriger am Sonntagabend bei Wertheim einen Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger befuhr am Sonntag, gegen 18.15 Uhr, mit seinem Ford die Landesstraße von Wertheim kommend in Fahrtrichtung Freudenberg. Auf dieser Strecke fuhr plötzlich der 81-Jährige mit seinem Citroen aus einer Parkbucht. Trotz einer Bremsung konnte der Ford-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Senior wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf zirka 25.000 Euro geschätzt.

Wertheim: Auto überschlagen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in bei Wertheim. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Ford die Landesstraße 2310 von Urphar kommend in Richtung Eichel. Zeitgleich befuhr ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn die Landesstraße. Um den Einsatzkräften die Durchfahrt zu erleichtern, bremste der Mann ab und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Dies erkannte eine dahinter mit ihrem VW fahrende 20-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch die Kollision überschlug sich der VW und kam auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sodass sie durch die Feuerwehr befreit werden musste. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Ford erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Beide PKW wurden abgeschleppt.

