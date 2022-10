POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2022

Heilbronn (ots) - Obersulm: Gefährdung einer Gruppe von Radfahrern in Obersulm-Affaltrach Am Samstag, 01.10.2022, in der Zeit von 18.20 - 18.24 Uhr, fuhr ein aufmerksamer Zeuge von Obersulm-Willsbach nach Obersulm-Affaltrach hinter einem weißen Pkw, Lancia, Kleinwagen her. Hierbei beobachtete der Zeuge, wie der ...

mehr