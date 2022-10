Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 02.10.2022 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Obersulm: Gefährdung einer Gruppe von Radfahrern in Obersulm-Affaltrach

Am Samstag, 01.10.2022, in der Zeit von 18.20 - 18.24 Uhr, fuhr ein aufmerksamer Zeuge von Obersulm-Willsbach nach Obersulm-Affaltrach hinter einem weißen Pkw, Lancia, Kleinwagen her. Hierbei beobachtete der Zeuge, wie der Pkw in Schlangenlinien gelenkt wurde. In der Willsbacher Straße von Obersulm-Affaltrach geriet der weiße Kleinwagen zwischen der ortsansässigen Holzbaufirma und dem REWE-Markt auf den dortigen Gehweg. Zwischen dem Pkw und einer dort befindlichen Gruppe von Fahrradfahrern soll es laut dem Zeugen zu ei-nem Beinaheunfall gekommen sein. Die Gruppe bestand aus zwei Erwachsenen und drei Kindern. Im weiteren Verlauf steuerte der Fahrer des Pkw, Lancia eine Gaststätte in Obersulm-Eschenau an. Von dort aus ließ sich der Fahrer nach Hause fahren. Noch auf der Fahrt zur Wohnanschrift konnte der Fahrer von Beamten des Polizeireviers Weinsberg angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der betreffende Lancia Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand.

Das Polizeirevier Weinsberg sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die genannte Fahrradgruppe sollte sich mit dem Polizeirevier Weinsberg, Haller Straße 17 in Weinsberg / Tel: 07134 992-0 in Verbindung setzen.

