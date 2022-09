Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

B292 - Aglasterhausen: Von BMW-Fahrer genötigt - Zeugen gesucht

Der Fahrer, oder die Fahrerin eines vermutlich schwarzen 5er BMW mit Mannheimer Kennzeichen nötigte am Donnerstagmorgen mindestens einen anderen Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 292. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Audi, gegen 08.15 Uhr, die Bundesstraße von Obrigheim kommend in Richtung Aglasterhausen, als der BMW ihn links, mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit und auf der Sperrfläche, überholte. Nach dem Überholvorgang ordnete der BMW-Lenker, oder die BMW-Lenkerin sich wieder ein und bremste sein Fahrzeug ab, wodurch sich der Audi-Fahrer genötigt fühlte. Da die Bundesstaße zur Tatzeit stark befahren war, hofft die Polizei in Aglasterhausen nun auf Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, oder selbst durch das Fahrverhalten des gesuchten Fahrzeugführers oder der gesuchten Fahrzeugführerin genötigt wurden. Unter der Telefonnummer 06262 9177080 werden Hinweise entgegengenommen.

Mosbach: Einbruch bei Hilfsorganisation - Die Polizei sucht Zeugen

Vermutlich über ein Fenster gelangten bisher unbekannte Personen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Räumlichkeiten einer Hilfsorganisation in der Sulzbacher Straße in Mosbach. Im Inneren des Gebäudes öffneten der oder die Täter gewaltsam mehrere Türen auf drei Stockwerken und gelangten so in die Geschäftsräume sowie in die derzeit unbewohnten Räumlichkeiten einer Obdachlosenunterkunft. Die genaue Höhe des bei der Tat entstandenen Sachschadens, sowie mögliches Diebesgut sind aktuell noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Osterburken: PKW beschädigt und weggefahren - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Donnerstag einen PKW in der Hans-Ulrich-Breymann-Straße in Osterburken und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 60-Jähriger parkte seinen Opel Mokka um 06.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma. Als er gegen 15.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden am Auto fest. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem Verursacher oder der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

Obrigheim: Hund aus Neckar gerettet

Aus dem Neckar retteten Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag einen Hund bei Obrigheim. Gegen 11 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr das Tier gemeldet, das sich an einem Bootsanleger nahe einem ehemaligen Kernkraftwerk im Wasser befand. Der Hund war an seiner Leine im Neckar festgebunden und in seiner misslichen Lage gefangen. Ein Polizist hielt das erschöpfte und unterkühlte Tier über der Wasseroberfläche bis es durch die Feuerwehr gerettet wurde. Der Hund wurde zu einem Tierarzt gebracht und versorgt. Er befindet sich in der Obhut des Veterinäramtes des Neckar-Odenwald-Kreises. Die Polizeihundeführerstaffel der Polizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die gesehen haben, wer am Donnerstagvormittag mit dem Hund in Obrigheim unterwegs war. Bei dem Tier handelt es sich um einen braunen Deutsch Kurzhaar. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Buchen: Motorrad von der Straße abgekommen - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Mittwochmittag ein 18-jähriger Zweiradfahrer in Buchen von der Straße ab und verletzte sich leicht. Der junge Mann befuhr gegen 13:45 Uhr die Kreisstraße 3915 von Buchen in Richtung Hettingenbeuern, als er wahrscheinlich in einer langgezogenen Linkskurve ins Rutschen geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer musste nach dem Unfall in einem Krankenhaus behandelt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache sucht die Polizei in Buchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Höpfingen: Frontalunfall zwischen LKW und PKW - Frau leicht verletzt

Vermutlich eine medizinische Ursache war der Grund weshalb ein 38-Jähriger mit seinem LKW am Freitagmorgen auf der B27 in Höpfingen auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Mann war gegen 10 Uhr in Richtung Hardheim unterwegs und mit einem entgegenkommenden Skoda einer 58-Jährigen kollidiert. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 27 teilweise gesperrt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr und der Bauhof der Stadt Höpfingen im Einsatz.

