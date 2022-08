Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier, B 462 - Verkehrsunfall sorgt für Fahrbahnsperrung

Bischweier, B 462 (ots)

Heute Morgen hat ein Unfall auf der B 462 in Richtung Gaggenau für Verkehrsstillstand gesorgt. Nach bisherigem Kenntnisstand ist eine Mercedes-Fahrerin gegen 6:15 Uhr kurz vor der Abfahrt Kuppenheim alleinbeteiligt mit einer Leitplanke kollidiert. Daraufhin hat sich der Wagen so gedreht, dass dieser quer stand und die gesamte Fahrbahn blockiert war. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in das Klinikum nach Rastatt gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen 8 Uhr war die Streckensperrung aufgehoben.

