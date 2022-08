POL-OG: Rastatt - Polizeieinsatz nach Ordnungsstörung

Ringsheim (ots) - Insgesamt vier Fahrzeuge waren am Montagmorgen auf der Nordfahrbahn der A5 bei Ringsheim in einen Unfall verwickelt. Neben zwei Leichtverletzten ist auch ein Sachschaden von rund 60.000 Euro zu beklagen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 34 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 9:15 Uhr in das Heck einer abbremsenden VW-Lenkerin geprallt und hat so die ...

