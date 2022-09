Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: PKW gestohlen - Zeugen gesucht

Einen goldfarbenen Mercedes Benz Kombi, E 220 CDI, Baujahr 2004 mit Heilbronner Kennzeichen entwendeten bisher Unbekannte am Freitagmorgen in der Bahnhofstraße in Gemmingen. Das Fahrzeug wurde zwischen 06.30 Uhr und 07.30 Uhr, vermutlich unter Benutzung des Originalschlüssels, geklaut. Diesen hatte der 33-jährige Besitzer am Donnerstag verloren. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib des Mercedes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eppingen, Telefon 07262 60950, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Unfall mit einer Verletzten

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro waren die Folgen eines Unfalls am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 39 bei Fürfeld. Gegen 17.10 Uhr wollte eine 25-Jährige mit ihrem BMW von der Bundesstraße 39 in einen Feldweg abbiegen. Hierzu verlangsamte sie ihr Fahrzeug und blinkte wohl links. Ein dahinter fahrender 62-Jähriger setzte vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Opel zum Überholen an und kollidierte mit dem BMW. Bei dem Zusammenstoß wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell