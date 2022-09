Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrzeug durchwühlt - Zeugen gesucht

Unbekannte durchwühlten in der Nacht auf Donnerstag einen in Bad Mergentheim geparkten Pkw. Zwischen 20 Uhr und 6.40 Uhr begaben sich die Täter zu dem in der Sankt-Rochus-Straße in einer Garageneinfahrt abgestellten BMW und öffneten diesen auf bisher ungeklärte Art und Weise. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag einen Pkw in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Zwischen 6 Uhr und 16.45 befuhr er oder sie mit einem Fahrzeug die Uhlandstraße und touchierte eine ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Mercedes A-Klasse. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Donnerstag einen in Tauberbischofsheim geparkten Pkw. Zwischen 10 Uhr und 12.45 Uhr stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Cafés in der Kapellenstraße. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den geparkten Wagen und verursachte so zirka 2.000 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell