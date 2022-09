Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruch in Jugendtreff - Zeugen gesucht

Vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstüre verschafften sich bisher unbekannte Täter, oder unbekannte Täterinnen Zutritt zu einem Jugendtreff in der Straße "Hinter dem Schloß" in Bad Rappenau. Der oder die Täter durchsuchten im Anschluss alle Räumlichkeiten und beschädigten diverse Türen und Schränke. Das erlangte Diebesgut beläuft sich auf einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Bad Rappenau sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Sie werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 07264 95900, zu melden.

Cleebronn: Kupferkabel entwendet - Wer hat was gesehen?

Kupferkabel im Gesamtwert von circa 50.000 Euro wurden zwischen Freitag, 23. September, und Donnerstag, 29.September, aus einer Versandhalle in der Boschstraße in Cleebronn entwendet. Bisher unbekannte Täter oder Täterinnen verschafften sich im Tatzeitraum Zutritt zu der Halle und entkamen unerkannt mit einer nicht genau definierbaren Menge Kupferkabel. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebsesgutes machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Brackenheim, Telefon 07135 6096, in Verbindung zu setzen.

Hardthausen am Kocher - Brettach: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein leicht Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Brettach. Eine 58-Jährige befuhr mit ihrem VW die Neuenstädter Straße in Brettach und wollte nach links auf die Landesstraße 1088 abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie vermutlich den hinter einem Bus fahrenden 29-jährigen Harley-Davidson-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Die Maschine des Verletzten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Flein: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Zwei hochwertige Fahrräder wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Gänsäckerstraße in Flein entwendet. Ein bisher unbekannter Täter, oder eine bisher unbekannte Täterin verschaffte sich Zutritt zu einer verschlossenen Garage und nahm die beiden Zweiräder mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Canyon, Typ: Strive CF7 und ein Rennrad der Marke Giant, Typ: Propel Advanced. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Die Polizei in Untergruppenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib der Zweiräder machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 644630 entgegengenommen.

Heilbronn: Austritt von Salzsäure löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Einen Großeinsatz der Feuerwehr löste am Donnerstagmorgen der Austritt von Salzsäure auf dem Gelände einer Firma in der Theresienstraße aus. Weshalb circa 300 Liter Salzsäure aus zwei Tanks auslaufen konnten ist bisher nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr konnte die ausgetretene Salzsäure mit Wasser verdünnen und kontrolliert der Kläranlage zuführen. Durch den Zwischenfall entstand weder Personen- noch nennenswerter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell