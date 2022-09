Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hubschrauber nach Brandstiftung im Einsatz - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (27.09.2022) einen Palettenstapel an der Straße Am Wammeskopf in Brand gesteckt. Ein Anwohner meldete gegen 01.50 Uhr ein brennendes Haus in der Nachbarschaft. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand, nach über einer Stunde war der Brand schließlich gelöscht. Ersten Ermittlungen zufolge sollen Unbekannte einen Palettenstapel im Außenbereich angezündet haben. Das Feuer griff im Anschluss auf die daneben befindliche Produktionshalle einer Schreinerei über. Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verliefen ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

