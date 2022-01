Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw mit Axt beschädigt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagabend einen Pkw in der Ludwigstraße in Mehlingen beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den jungen Mann gegen 22:30 Uhr dabei, wie er mir einer Axt auf einen Pkw einschlug. Er rief die Polizei. Der 17-Jährige floh daraufhin. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den Jugendlichen in der Eckstraße an. Er wurde als Beschuldigter belehrt. Ein Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen ergab eine Wert von 1,3 Promille. Er wurde an seine Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell