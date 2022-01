Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Restaurant

Kaiserslautern (ots)

Ein Restaurant in der Fischerstraße ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, zwischen 1:30 Uhr und 7 Uhr gewaltsam Zugang. Ein Zigaretten- und ein Spielautomat wurden aufgebrochen. Die Alarmanlage wurde mit Bauschaum besprüht. Die Einbrecher verschafften sich vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 396-2150 mit der Polizei Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell