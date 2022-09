Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mit 2 Promille gegen Hauswände gefahren

2 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 23-Jährigen am Donnerstagmorgen an, nachdem er in Künzelsau gegen zwei Hauswände gefahren war. Der junge Mann war mit seinem Mercedes gegen 02.30 Uhr auf der Kocherstetter Straße von Künzelsau in Richtung Morsbach unterwegs, als er am Ortseingang vermutlich aufgrund des starken Alkoholeinflusses und nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand fuhr. Nach der ersten Kollision setzte der Mann zurück, übersteuerte nach rechts und krachte in die nächste Hauswand. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt. An den Häusern und dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Anzeichen auf eine Alkoholisierung des jungen Mannes, die ein Alkoholtest bestätigte. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mercedes-Fahrers behielten die Beamten ein.

