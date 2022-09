Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl

An einem Umspannwerk in Osterburken machten sich in der Nacht auf Donnerstag zwei Unbekannte zu schaffen. Gegen Mitternacht hörte ein Zeuge wie sich zwei Personen unterhielten und wohl Arbeitsgerät bedienten. Als er auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Personen in einem weißen sprinterähnlichen Kastenwagen mit rotweißen Warnbarken auf der Hintertür. Der Transporter fuhr in Richtung Wemmershof davon. Der Zeuge meldete sich in der Folge bei der Polizei. Bei einer Überprüfung durch eine Streife, stand das Tor offen und die Umzäunung des Areals an der Alten Römerstraße war beschädigt. Ob etwas entwendet wurde und ob ein Schaden entstand kann bislang nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Buchen ermittelt und sucht Zeugen, die den Transporter oder dessen Insassen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wer konnte eine Unfallflucht am Mittwochvormittag in Walldürn beobachten? Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf einem Parkplatz neben der Dr.-Trautmann-Straße einen geparkten Audi und fuhr davon. Der Audi A3 war zwischen 7.30 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte der oder die Unbekannte mit dem Audi und hinterließ statt sein oder ihrer Daten einen Schaden von 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Adelsheim/Ravenstein: Katalysatorendiebstahl - Zeugen gesucht

Fachgerecht bauten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch die Katalysatoren aus zwei Fahrzeugen in Adelsheim und zwei Fahrzeugen in Ravenstein-Merchingen aus. Vermutlich mit einem Wagenheber gelangten die Täter zwischen 23 Uhr am Dienstag und 6 Uhr am Mittwoch an die Unterseite der Fahrzeuge in Adelsheim. Diese waren auf einem Tankstellengelände in der Oberen Austraße abgestellt. Unter anderem eine Metallsäge war bei dem Ausbau der Katalysatoren im Einsatz. In Ravenstein-Merchingen gingen die Unbekannten vermutlich ebenfalls mit einem Wagenheber zu werke. Zwischen 23.30 Uhr und 7.30 Uhr war ein Werkstattgelände in der Lindenstraße das Ziel der Unbekannte. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang der Taten. Auffällig ist die Nähe beider Tatorte zu den Ortsdurchfahrtsstraßen. Zeugen die eine der Taten beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell