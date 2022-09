Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Zwei PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte der bisher unbekannter Fahrer eines BMW X4 am Mittwochmittag in der Kappelstraße in Heilbronn. Gegen 12.40 Uhr streifte er mit seinem Fahrzeug einen Ford und einen Audi die am Straßenrand geparkt waren. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Heibronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

Bad Rappenau: Mit PKW überschlagen - Eine Person leicht verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor am Dienstagabend eine 28-Jährige die Kontrolle über ihren Audi auf der Kreisstraße 2157. Die Frau war von Bonfeld in Richtung Kirchhausen unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben fuhr. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Da der Audi nicht mehr fahrbereit war, musste er nach der Bergung aus dem Straßengraben abgeschleppt werden.

Ilsfeld: Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Vermutlich beim Einparken beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin, zwischen Dienstag, 27. September, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 28. September, 8.00 Uhr, einen Renault Kangoo in der Schwabstraße in Ilsfeld. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zum Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Ilsfeld: Steuergeräte aus LKW entwendet - Zeugen gesucht

Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangte eine bisher unbekannte Person in der Zeit zwischen Freitag, 23.September, und Mittwoch, 28. September, in die Fahrerkabine eines LKW in der Reinhold-Würth-Straße in Ilsfeld. Dort entwendete er oder sie, vermutlich gezielt, zwei Steuergeräte des Fahrzeugs im Wert von circa 7.000 Euro. Die Polizei in Ilsfeld sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet in Ilsfeld gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07062 915550, zu melden.

A 81/Neckarwestheim: Auffahrunfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und 11.500 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am Mittwochmittag auf der Autobahn 81 bei Neckarwestheim. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem VW Golf den linken Fahrstreifen der Autobahn, als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein direkt dahinter fahrender 37-Jähriger tat es dem Vorausfahrenden gleich und bremste seinen Volkswagen Passat ebenfalls ab. Diesen Umstand nahm ein wiederum dahinter fahrender 36-Jähriger vermutlich zu spät wahr und fuhr mit seinem Audi auf den bereits stehenden Passat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat auf den Golf aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde der 37-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt. Der Audi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden.

