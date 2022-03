Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit unter Hundebesitzern - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am Freitagmittag, den 11.03.2022, gegen 15:00 Uhr kam es in Ludwigshafen-Oppau, auf dem Bremmenweg zu einem Streit zwischen zwei Hundebesitzern. Auslöser sei ein Vorfall zwischen Hunden gewesen. Im Zuge des Streits, wurde eine 55-Jährige von einer älteren männlichen Person zu Boden gestoßen. Der Mann entfernte sich im Anschluss in Richtung Stadtteil Melm. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 zu melden unter Telefon 0621 963-2222 bzw. per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell