POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, 10. März 2022, rief am Vormittag zweimal ein falscher Microsoft-Mitarbeiter bei einem 67-jährigen Oggersheimer an und wollte einen Fernzugriff zu dessen Computer. Der 67-Jährige gab an, selbst im Securitybereich zu arbeiten. Das Gespräch wurde beendet. Es kam zu keinem Schaden. Wieder einmal kam es zu einem betrügerischen Anruf angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der ...

