POL-PPRP: Unfallflucht in der Mannheimer Straße

Ludwigshafen (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 04.03.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 05:42 Uhr, den Tankdeckel eines Sattelschleppers auf, der in der Industriestraße geparkt war. Sie entwendeten etwa 250 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

