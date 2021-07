Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unglücklicher Unfall ++ Unfälle durch Starkregen ++ Bremervörder fällt auf Love-Scamming herein ++ Taschendiebstahl in Sottrum ++

Rotenburg (ots)

Unglücklicher Unfall

Zeven - Eine 20-Jährige Radfahrerin wurde am Donnerstag im Zevener Stadtgebiet in den Nachmittagsstunden von einem Auto angefahren. Eine 57-Jährige Fahrzeugführerin wollte mit ihrem Opel rückwärts von ihrem Grundstück an der Straße Am Rehmenfeld fahren. Wegen einer hohen Grundstückshecke konnten die beiden Verkehrsteilnehmer sich nicht sehen und kollidierten miteinander. Die Radfahrerin erlitt eine Prellung am Kopf und wurde im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden blieb nach Polizeiangaben gering.

Unfälle durch Starkregen

Sottrum/A1. Einsetztender Starkregen sorgte am Donnerstagabend auf der Bundesautobahn 1 gleich für mehrere Verkehrsunfälle.

In Höhe der Anschlussstelle Stuckenborstel verlor eine 37-Jährige Autofahrerin gegen 20.15 Uhr die Kontrolle über ihren Audi A6 und schleuderte zunächst gegen die Schutzplanke und anschließend gegen einen Anhänger eines holländischen Sattelzuges. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug dann in die Mittelschutzplanke geschleudert und kam dort zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 40000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf. Ebenfalls wegen starken Regens verlor ein 47-Jähriger, dänischer Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Daimler-Benz. Er schleuderte über die gesamte Fahrbahn, kollidierte mit dem VW Golf einer 23-Jährigen Fahrzeugführerin und anschließend mit der Mittelschutzplanke. Die junge Dame zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst von der Autobahn gezogen werden. Der Sachschaden wird auf ungefähr 15000 Euro geschätzt.

Zweifach überholt

Waffensen. Auf der Bundesstraße 75 in Höhe der Ortschaft Waffensen ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger Fahrzeugführer wollte gegen 9.30 Uhr zwei vor ihm fahrende LKW überholen. Der Fahrer des zweiten Lkw bemerkte den Überholvorgang jedoch nicht und bog von der Bundesstraße nach links ab. Eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf ungefähr 5000 Euro.

Taschendiebstahl in Sottrum

Sottrum. Beim Einkaufen ist eine 73-Jährige Dame am Donnerstagmittag durch dreiste Diebe bestohlen worden. Die Frau hatte die Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufswagen liegen. Ein unaufmerksamer Moment wurde vom Täter ausgenutzt und die Geldbörse geklaut. Neben Bargeld gelangten auch EC-Karten und Personaldokumente in den Besitz des Täters.

Ehering gefunden

Gnarrenburg. Bei der Polizeistation Gnarrenburg wurde am Mittwochmittag durch eine aufmerksame Dame ein Ehering abgegeben. Diesen hatte sie auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Gnarrenburg gefunden.

Bremervörder fällt auf Love-Scamming herein

Bremervörde. Ein 50-jähriger Bremervörder ist in den vergangenen Wochen im Internet auf eine Liebesbetrügerin hereingefallen. Auf Facebook hatte der Mann eine angebliche Frau aus den USA kennengelernt. Im weiteren Verlauf der Bekanntschaft deutete sie an, sich durchaus mehr als eine Online-Beziehung vorstellen zu können. Dazu würde sie auch nach Deutschland kommen. Dafür benötige die Frau allerdings Geld. Mit dieser Aussicht ließ der 50-Jährige seiner Internet-Bekannten in zwei Überweisungen mehr als fünftausend Euro zukommen. Bei der dritten Überweisung über viertausend Euro meldete sich seine Bank. Ein aufmerksamer Mitarbeiter stoppte den Geldtransfer und riet, sich bei der Bremervörder Polizei zu melden. Dort wurden dem Bremervörder die Augen geöffnet. Er erstattete eine Strafanzeige.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. Ein 23-jähriger Autofahrer ist vermutlich unter dem Einfluss von Drogen in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 12 Uhr in der Gnarrenburger Straße auf den Wagen des jungen Mannes aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Um den Verdacht auszuräumen, wurde dem 23-Jährigen ein Urintest angeboten. Er lehnte ab und musste eine Blutprobe abgeben. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird zeigen, ob der junge Mann tatsächlich Drogen zu sich genommen hat.

